Press TV: все гиперзвуковые ракеты Ирана достигли своих целей в Израиле
Все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
При этом, по оценке ЦАХАЛ, Иран выпустил около 300 снарядов, 99% из них удалось перехватить. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари уточнил, что Тегеран запустил по Израилю 170 дронов и 30 крылатых ракет. По его утверждению, ни одно из вооружений не вошло в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.
Кроме того, Иран ударил по Израилю 120 баллистическими ракетами, многие из них были сбиты ПВО, отметил Хагари, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. По словам военного, инфраструктуре авиабазы был нанесен небольшой ущерб, она продолжает работать в обычном режиме.
Ранее агентство IRNA писало, что Иран выпустил по территории Израиля в ночь на 14 апреля десятки беспилотников и ракет. Экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах в беседе с Ynet заявил, что отражение атаки Ирана могло обойтись Израилю примерно в $1,35 млрд.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Агентство IRNA писало, что Иран выпустил десятки беспилотников и ракет. Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля.
Атака Ирана стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.