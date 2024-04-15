Press TV: все гиперзвуковые ракеты Ирана достигли своих целей в Израиле

При этом, по оценке ЦАХАЛ, Иран выпустил около 300 снарядов, 99% из них удалось перехватить. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари уточнил, что Тегеран запустил по Израилю 170 дронов и 30 крылатых ракет. По его утверждению, ни одно из вооружений не вошло в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.