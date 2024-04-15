Небензя объяснил атаку Ирана на Израиль бездействием Совбеза ООН
Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля стала ответом на бездействие Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Василий Небензя на заседании. Трансляция велась на сайте организации.
«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось "в вакууме". Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», – сказал он.
Небензя также назвал «парадом лицемерия и двойных стандартов» созванное срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана на Израиль. Он напомнил, что нападение на дипломатическое представительство в международном праве является casus belli [формальным поводом для объявления войны]. Небензя выразил мнение, что если бы под ударом оказались представительства западных стран, то они бы ответили на атаку и доказывали свою правоту. «Для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», – заявил дипломат.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля.
Атака Ирана стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Россия осудила действия Израиля и запросила заседание 2 апреля. В ходе встречи США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Москвой проект заявления СБ ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.