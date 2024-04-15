Небензя объяснил атаку Ирана на Израиль бездействием Совбеза ООН

Небензя также назвал «парадом лицемерия и двойных стандартов» созванное срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана на Израиль. Он напомнил, что нападение на дипломатическое представительство в международном праве является casus belli [формальным поводом для объявления войны]. Небензя выразил мнение, что если бы под ударом оказались представительства западных стран, то они бы ответили на атаку и доказывали свою правоту. «Для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», – заявил дипломат.