ЕС обсудит введение санкций против Ирана из-за атаки на Израиль
Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против Ирана из-за атаки Исламской Республики против Израиля, которая произошла в ночь на 14 апреля. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она назвала беспрецедентным это нападение Ирана на еврейское государство, заявив, что лидеры G7 осудили атаку «самым решительным образом». Действия Ирана, отметила фон дер Ляйен, рискуют спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию.
«В дальнейшем мы подумаем о дополнительных санкциях против Ирана в тесном сотрудничестве с нашими партнерами», – сказала глава ЕК.
ЕС призывает Иран и его «приспешников» остановить нападения, а всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность, подчеркнула она. Фон дер Ляйен также указала на необходимость скорейшего прекращения кризиса в секторе Газа. Речь идет о немедленном прекращении огня и освобождении заложников, которые находятся в плену у группировки «Хамас». Поставки гуманитарной помощи в анклав необходимо увеличить, добавила она.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили иранскую атаку и подтвердили поддержку Израиля, сообщала пресс-служба Белого дома. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал внеочередную встречу министров иностранных дел стран ЕС, она назначена на 16 апреля.