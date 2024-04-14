Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

«Это объявление войны. Теперь, поскольку мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, а также поскольку мы обсуждаем с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я совершенно уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Мы не искатели войны», – сказал он (цитата по Times of Israel).