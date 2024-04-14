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Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Ведомости

Нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля стало объявлением войны, заявил в интервью Sky News президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Он сообщил, что Израиль «рассматривает все варианты» после нападения Ирана прошлой ночью, в ходе которого он запустил сотни ударных дронов и ракет.

«Это объявление войны. Теперь, поскольку мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, а также поскольку мы обсуждаем с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я совершенно уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Мы не искатели войны», – сказал он (цитата по Times of Israel).

Он также обвинил Иран в том, что тот «сеет хаос, террор и нестабильность по всему миру».

МИД Израиля ранее назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку. Представитель ведомства в опубликованном пресс-релизе в X также заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. 

Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери пригрозил, что американские базы также могут быть атакованы, если США помогут Израилю нанести ответный удар. Израильские военные в связи с ночными ударами Ирана атаковали позиции «Хезболлы» в разных частях Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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