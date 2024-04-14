Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
Нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля стало объявлением войны, заявил в интервью Sky News президент еврейского государства Ицхак Герцог.
Он сообщил, что Израиль «рассматривает все варианты» после нападения Ирана прошлой ночью, в ходе которого он запустил сотни ударных дронов и ракет.
«Это объявление войны. Теперь, поскольку мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, а также поскольку мы обсуждаем с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я совершенно уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Мы не искатели войны», – сказал он (цитата по Times of Israel).
Он также обвинил Иран в том, что тот «сеет хаос, террор и нестабильность по всему миру».
МИД Израиля ранее назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку. Представитель ведомства в опубликованном пресс-релизе в X также заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери пригрозил, что американские базы также могут быть атакованы, если США помогут Израилю нанести ответный удар. Израильские военные в связи с ночными ударами Ирана атаковали позиции «Хезболлы» в разных частях Ливана.