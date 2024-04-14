Байден и лидеры G7 осудили атаку Ирана на Израиль
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 атаку Ирана на Израиль, стороны осудили нападение и подтвердили поддержку Израиля, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден поговорил в закрытом режиме по видеосвязи с лидерами G7. Лидеры осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль и подтвердили приверженность G7 безопасности Израиля», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет принимать участия в ответных действиях против Ирана. По его словам, Байден предупредил об этом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Reuters. США будут продолжать помогать Израилю защищаться, но не хотят войны, говорил он ранее программе ABC.
Байден ранее сообщил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты. Он добавил, что в результате атаки Ирана силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали, однако Вашингтон намерен сохранять бдительность и без колебаний принимать необходимые меры для защиты своих людей.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери пригрозил, что американские базы также могут быть атакованы, если США помогут Израилю нанести ответный удар.