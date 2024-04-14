Байден и лидеры G7 осудили атаку Ирана на Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет принимать участия в ответных действиях против Ирана. По его словам, Байден предупредил об этом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Reuters. США будут продолжать помогать Израилю защищаться, но не хотят войны, говорил он ранее программе ABC.