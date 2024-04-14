/ Политика

Байден и лидеры G7 осудили атаку Ирана на Израиль

Ведомости

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 атаку Ирана на Израиль, стороны осудили нападение и подтвердили поддержку Израиля, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден поговорил в закрытом режиме по видеосвязи с лидерами G7. Лидеры осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль и подтвердили приверженность G7 безопасности Израиля», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет принимать участия в ответных действиях против Ирана. По его словам, Байден предупредил об этом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Reuters. США будут продолжать помогать Израилю защищаться, но не хотят войны, говорил он ранее программе ABC.

Байден ранее сообщил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты. Он добавил, что в результате атаки Ирана силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали, однако Вашингтон намерен сохранять бдительность и без колебаний принимать необходимые меры для защиты своих людей.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. 

Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери пригрозил, что американские базы также могут быть атакованы, если США помогут Израилю нанести ответный удар.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных