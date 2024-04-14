Reuters: Иран заранее предупредил Турцию об операции против Израиля
Иран заранее проинформировал Турцию о запланированной операции против Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
США передали Ирану через Анкару, что операция Тегерана должна проводиться «в определенных пределах», добавил собеседник агентства. Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахян также заявил, что соседи по региону были проинформированы о запланированных ударах за 72 часа до операции.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Президент США Джо Байден планирует созвать консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
Атака Тегерана нанесла Израилю «скромный ущерб», поскольку большинство ракет и БПЛА было сбито с помощью США, Великобритании и Иордании, указывает агентство. В частности, пострадала база ВВС на юге Израиля, а ранения получил семилетний ребенок.
14 апреля Иран предупредил Израиль и США о гораздо более масштабном ответе, если последует какое-либо возмездие за его массовую атаку беспилотниками и ракетами на израильскую территорию, сообщило Reuters. Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери пригрозил, что американские базы также могут быть атакованы, если США помогут Израилю нанести ответный удар.