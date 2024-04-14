МИД Ирана: атака на Израиль носила ограниченный характер
Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, передает агентство Mehr со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосейна Амира-Абдоллахиана.
По его словам, Иран обстрелял авиабазу Израиля, с которой вылетали самолеты F-35, ударившие по консульству республики в Дамаске 1 апреля. Целью операции также был израильский разведывательный центр, «руководивший всеми операциями за последние шесть месяцев, включая недавнюю атаку против Ирана».
«Если бы ООН осудила израильский удар, мы бы дважды подумали о нашем ответе», – уточнил министр.
Абдоллахиан предупредил, что Иран может ударить и по американским базам в регионе, если США будет помогать Израилю. «Примерно за 72 часа до операции мы проинформировали соседей и страны региона, что ответ Ирана определен и определен в форме законной обороны», – добавил он.
14 апреля Mehr со ссылкой на начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери сообщило, что военная операция страны под названием «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.
По его словам, благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Багери предупредил, что иранские силы дадут более весомый ответ в случае дальнейших агрессивных действий в отношении страны.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, сообщает The New York Times (NYT). Он попросил израильтян сохранять повышенную бдительность и внимательно следовать предписаниям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.