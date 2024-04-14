МИД Ирана: атака на Израиль носила ограниченный характер

Абдоллахиан предупредил, что Иран может ударить и по американским базам в регионе, если США будет помогать Израилю. «Примерно за 72 часа до операции мы проинформировали соседей и страны региона, что ответ Ирана определен и определен в форме законной обороны», – добавил он.