Боррель созвал внеочередную встречу министров ЕС из-за атаки Ирана на Израиль
В связи с иранскими атаками на Израиль состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«После иранских нападений на Израиль я созвал во вторник [16 апреля] внеочередную встречу министров иностранных дел ЕС. Наша цель – внести вклад в деэскалацию и безопасность региона», – написал он в X.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает нападение Ирана, назвав его «беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности».
В постпредстве Ирана при ООН назвали атаку «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН. Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Президент США Джо Байден планирует созвать консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
14 апреля МИД РФ сообщил, что Россия призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к сдержанности и рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.