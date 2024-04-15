К каким последствиям приведет атака Ирана по Израилю

Туристы в зоне конфликта

В Израиле нет организованных российских туристов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Реализация туров в эту страну была прекращена еще осенью 2023 г. Нет также организованных туристов в Иордании, Ираке и Ливане. В Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40 000–45 000 туристов из России, еще около 70 000 находятся в ОАЭ. Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по словам Ломидзе, не было, туристы продолжают свой отдых в обычном режиме.