К каким последствиям приведет атака Ирана по Израилю

К каким последствиям приведет атака Ирана по ИзраилюИран и США не хотят продолжения боевых действий
Израиль в ночь на 14 апреля подвергся первой за время своего существования крупной атаке со стороны Ирана, с которым у еврейского государства нет общей наземной границы. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. По словам представителя оборонного ведомства Израиля Дэниела Хагари, было перехвачено 99% воздушных целей. Союзники помогли Тель-Авиву.
Более 70 дронов и три баллистические ракеты были перехвачены кораблями и военными самолетами ВМС США в Восточном Средиземноморье, заявили в Пентагоне. Также американские военные сбили «десятки иранских беспилотников» над Ираком и Иорданией, сообщили Axios два высокопоставленных израильских чиновника. Для отражения воздушной атаки также были привлечены британские истребители и ВВС Иордании (сколько целей они сбили, не сообщалось).
Ущерб от иранского удара был, по заявлению израильских военных, незначительным: ограниченные повреждения получила база ВВС «Неватим». Но в результате атаки в Израиле пострадали 12 человек, включая семилетнюю девочку из арабской общины бедуинов. Эшелонированная система ПВО и ПРО Израиля строилась десятилетиями для отражения подобных атак и в высокий процент перехваченных ракет легко поверить, говорит источник в оборонной промышленности России.
Удар можно было предсказать. Иранская атака произошла фактически через две недели после израильского удара по Дамаску, в результате которого в здании иранского консульства погибли два иранских генерала Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хадж Рахими.
Хагари в разговоре с CNN тогда заявил, что Тель-Авив уничтожил «военный объект «Аль-Кудс» (его возглавлял Захеди. – «Ведомости»), замаскированный под гражданское здание». А президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил, что атака израильтян не останется без ответа, на сайте его администрации сказано, что «день за днем мы будем свидетелями укрепления фронта сопротивления, отвращения и ненависти народов к незаконной природе Израиля».
Удар израильских ВВС по объектам Ирана в Сирии 1 апреля – явная попытка Тель-Авива разрушить в свою пользу негласные правила игры, сложившиеся за годы противостояния Израиля и Ирана, заявил «Ведомостям» научный сотрудник ЦАСТа Юрий Лямин. «Ранее стороны использовали диверсии, акты саботажа, спонсировали различные группировки друг против друга, но избегали нанесения прямых военных ударов своими вооруженными силами друг против друга, а также по дипломатическим представительствам, военным самолетам и кораблям в третьих странах», – объяснил эксперт.
Сразу после удара по иранским генералам 1 апреля эксперты говорили, что показательный ответный удар Ирана неизбежен.
Но он может сделать это руками своих союзников в регионе – хуситов в Йемене и «Хезболлы» в Ливане. Союзники Израиля, в свою очередь, предупреждали его о предстоящих событиях.
В частности, 12 апреля газета The Times of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала обстрел объектов Израиля, после чего CBS со ссылкой на источники сообщил: Вашингтон предупредил Тель-Авив, что Иран может ударить по военным объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». В ночь на 13 апреля (по московскому времени) американский президент Джо Байден заявил, что Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».
Уже во время атаки Байден публично заверил, что подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «непоколебимую приверженность Америки обеспечению безопасности Израиля». «Хотя мы не зарегистрировали нападений на наши войска или объекты, мы будем сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний предпримем все необходимые действия для защиты наших граждан», – цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
Позже министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что, «несмотря на предотвращение нападения, военная кампания еще не окончена» и «мы должны быть готовы к любому сценарию». Телеканал Channel 12 со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив готовит «значительный ответ».
В свою очередь начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери в эфире иранского государственного телеканала предупредил, что если Израиль нанесет воздушный удар по Ирану, то иранский «ответ будет гораздо масштабнее», чем прошлый. Следующими целями атаки иранских вооруженных сил станут военные объекты США на Ближнем Востоке, если американцы помогут израильтянам провести операцию, сказал Багери.
Туристы в зоне конфликта
В Израиле нет организованных российских туристов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Реализация туров в эту страну была прекращена еще осенью 2023 г. Нет также организованных туристов в Иордании, Ираке и Ливане. В Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40 000–45 000 туристов из России, еще около 70 000 находятся в ОАЭ. Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по словам Ломидзе, не было, туристы продолжают свой отдых в обычном режиме.
В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не стремится втягиваться в военный конфликт с Тегераном, но американские военные «без колебаний» примут меры для защиты своих граждан и союзников. А CNN и Axios со ссылкой на источники сообщили, что США не будут помогать Израилю в случае атаки по Ирану. Белый дом опасается, что контрудар может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями для всех государств Ближнего Востока.
Сразу после нападения власти Египта, Катара и ОАЭ призвали стороны к сдержанности. А МИД России назвал атаку Ирана на Израиль «самообороной в ответ на нападения на иранские объекты в регионе». «К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии. Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе», – добавили в ведомстве.
Заметную роль в противовоздушно-противоракетном бою израильской стороны сыграли союзники и партнеры, полагает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович: «При этом наиболее опасная тенденция заключается в том, что раскручен маховик пропаганды эффективности ПРО». «Что касается иранского наряда сил и средств, заметно, что основную часть составила дешевая часть в виде дронов-камикадзе, в то время как крылатые и баллистические ракеты, видимо, расходовались более экономно», – говорит он.
По мнению Лямина, после прямого ответного удара Тегеран сейчас демонстрирует, что готов к открытой конфронтации, но предлагает Тель-Авиву вернуться к тому статус-кво, который действовал до израильского удара. Если Тель-Авив решит эскалировать ситуацию в конфликте с Ираном, то последствия для региона могут быть очень негативными, поскольку обе стороны смогут вовлечь в потенциальное военное противостояние соседние государства, отмечает эксперт: «По этой причине Вашингтон, скорее всего, попытается надавить на израильское руководство, чтобы оно понизило градус противостояния. Американцы вряд ли захотят втягиваться в очередной военный конфликт, особенно в преддверии выборов».
США опасаются радикальных шагов со стороны Нетаньяху и потому стараются дистанцироваться от него, [кулуарно] утверждая, что не примут участия в ответных израильских атаках, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, Израилю будет сложно объяснить окружающим, зачем он наносит атаки по Ирану. Кроме того, продолжает эксперт, ответный удар Израиля предполагал бы предоставление ему воздушного коридора через территории Саудовской Аравии и Иордании, что крайне маловероятно.