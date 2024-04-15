Как живет Багдад спустя 21 год после вторжения американцев

Чуть позже о том, что Россия должна нарастить свое присутствие «во всех сферах Ирака», мы будем говорить с шейхом Хумамом Хамуди в его доме в Караде. Он глава шиитской проиранской партии «Высший исламский совет Ирака», а 20 лет назад был во главе комитета, который разработал нынешнюю конституцию страны. Написанный после оккупации основной закон должен был обеспечить представительство всех групп страны в противовес диктатуре Саддама. Шейх считает действующую конституцию хоть не без изъянов, но справедливой и «ведущей Ирак по пути демократии».