Политика / Международная жизнь

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Саркози, Саакашвили, Янукович и другие первые лица
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