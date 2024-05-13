Белоусов обозначил проблемы соцобеспечения участников спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. «Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%», – отметил он. В Кремле подчеркнули, что это назначение «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат» в военных вопросах, которые являются прерогативой начальника Генерального штаба.