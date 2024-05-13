Белоусов обозначил проблемы соцобеспечения участников спецоперации

Белоусов обозначил проблемы соцобеспечения участников спецоперацииМатвиенко назвала его кандидатуру удачным выбором Путина
В области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов, над ними нужно работать. Об этом заявил и. о. первого вице-премьера РФ, кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
«Нам тут есть еще над чем работать. Это касается и выплат, связанных с обеспечением участников [спецоперации] жильем. Это касается выплат для гражданского персонала в воинских частях», – сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Белоусов добавил, что вопросы также связаны с медобслуживанием участников спецоперации. Он назвал беспорядком ситуацию, когда военнослужащих в отпуске «гоняют» из гражданских медицинских учреждений в госпитали, которые «часто просто переполнены». Белоусов также обратил на проблемы, связанные с избыточной бюрократией при подтверждении льгот и с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании назвала кандидатуру Белоусова на пост министра обороны удачным выбором президента России Владимира Путина. «Сейчас ваша кандидатура, Андрей Рэмович, очень активно всеми обсуждается. На мой взгляд, это очень удачный выбор президента Российской Федерации», – отметила она.
По ее словам, сенаторы хорошо знают предложенного президентом кандидата, активно взаимодействовали с Белоусовым по многим вопросам и благодарны ему за поддержку инициатив Совета Федерации по законодательному обеспечению вопросов интеллектуальной собственности и других.
Вечером 12 мая президент РФ Владимир Путин указом освободил от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. «Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%», – отметил он. В Кремле подчеркнули, что это назначение «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат» в военных вопросах, которые являются прерогативой начальника Генерального штаба.