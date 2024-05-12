Песков объяснил предложение назначить Белоусова на должность министра обороны

«Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%», – напомнил Песков. Он отметил, что это бюджет со всеми силовыми ведомствами, где Минобороны занимает ключевые позиции, поскольку отвечает за размещение всех заказов в промышленность. «Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это еще раз не критично. Но это чрезвычайно важно и это требует особого отношения», – сказал Песков.