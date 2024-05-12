Песков объяснил предложение назначить Белоусова на должность министра обороны

Песков объяснил предложение назначить Белоусова на должность министра обороныРешение обусловлено необходимостью вписать «экономику силового блока в экономику страны»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны. Он связал это с необходимостью вписать «экономику силового блока в экономику страны», а так же необходимостью внедрения инноваций.
«Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%», – напомнил Песков. Он отметил, что это бюджет со всеми силовыми ведомствами, где Минобороны занимает ключевые позиции, поскольку отвечает за размещение всех заказов в промышленность. «Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это еще раз не критично. Но это чрезвычайно важно и это требует особого отношения», – сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства заявил, что очень важно «вписать экономику силового блока в экономику страны». «Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. И второе, что надо отметить, что сегодня на поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения. И поэтому на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек», – сказал Песков. Он напомнил, что Белоусов «весьма успешно» возглавлял Министерство экономического развития, был помощником президента по экономическим вопросам, а в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства.
«Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», – сказал Песков.
Что касается военной составляющей, то это назначение «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат», заявил Песков. «Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба. В этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время», – сказал Песков.
В свою очередь президент Владимир Путин своим указом освободил от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. Он сменил на этом посту Николая Патрушева. «Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», – сказал Песков.
Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем председателя комиссии по ВПК, сказал Песков. «Он глубоко погружен в эту работу. Он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции, по конкретным предприятиям. Он посещает эти предприятия», – сказал Песков. Также он напомнил, что из Министерства обороны под президента выводится ФСВТС. «И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», – отметил Песков.
Совет Федерации сообщил вечером 12 мая, что Владимир Путин направил предложения по кандидатурам руководителей силового блока. Все силовики остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), а также Сергей Лавров (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны.