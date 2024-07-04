Медведев: за полгода контракты с Минобороны РФ заключили 190 000 человек

«Среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. Она может колебаться, эта цифра, и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка 190 000 гражданами РФ», – сказал Медведев на совещании в Минобороны по итогам работы по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками за прошедшее полугодие.