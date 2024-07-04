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Медведев: за полгода контракты с Минобороны РФ заключили 190 000 человек

Ведомости

За первое полугодие 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с Министерством обороны РФ, заявил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. Она может колебаться, эта цифра, и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка 190 000 гражданами РФ», – сказал Медведев на совещании в Минобороны по итогам работы по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками за прошедшее полугодие.

В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.

7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году подписали контракты с Минобороны свыше 300 000 человек. С начала этого года, по словам главы государства, набрано уже более 160 000 контрактников. В целом в зоне спецоперации сейчас задействованы почти 700 000 военнослужащих, говорил Путин 14 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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