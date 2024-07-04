Медведев: за полгода контракты с Минобороны РФ заключили 190 000 человек
За первое полугодие 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с Министерством обороны РФ, заявил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. Она может колебаться, эта цифра, и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка 190 000 гражданами РФ», – сказал Медведев на совещании в Минобороны по итогам работы по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками за прошедшее полугодие.
В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.
7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году подписали контракты с Минобороны свыше 300 000 человек. С начала этого года, по словам главы государства, набрано уже более 160 000 контрактников. В целом в зоне спецоперации сейчас задействованы почти 700 000 военнослужащих, говорил Путин 14 июня.