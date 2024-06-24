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Цивилева заявила о создании социальных центров для военнослужащих

Они будут работать при Минобороны
Виталий Крюков
Пресс-служба президента России

Министерство обороны России запустит военно-социальные центры для действующих военнослужащих. Об этом заявила заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время пленарного заседания медицинского форума «Надежда на технологии».

«Это аналог фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься действующими военнослужащими», – заявила замминистра обороны на заседании. Деятельность фонда «Защитники Отечества», которым руководит Цивилева, направлена на решение проблем демобилизованных граждан, дополнила она.

Военно-социальный центр при МО РФ будет заниматься всеми социальными гарантиями для действующих военнослужащих, пояснила Цивилева «Ведомостям». По ее словам, официальное открытие центра в Москве состоится «буквально на днях». Во время пленарного заседания замминистра обороны также заявила, что данные центры планируется открыть в других военных округах России.

17 июня президент России Владимир Путин утвердил в должности новых заместителей министра обороны. Цивилева после назначения на должность стала курировать взаимодействие между оборонным ведомством и фондом «Защитники Отечества», писала она в своем Telegram-канале. В ее полномочия также вошло решение задач по социальному и жилищному обеспечению военнослужащих.

Путин подписал указ о создании специального государственного фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших 3 апреля 2023 г. Деятельность фонда направлена на решение проблем демобилизованных граждан. «Защитники Отечества» оказывает им психологическую и медицинскую помощь, поддержку в трудоустройстве и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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