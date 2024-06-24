Цивилева заявила о создании социальных центров для военнослужащих

Военно-социальный центр при МО РФ будет заниматься всеми социальными гарантиями для действующих военнослужащих, пояснила Цивилева «Ведомостям». По ее словам, официальное открытие центра в Москве состоится «буквально на днях». Во время пленарного заседания замминистра обороны также заявила, что данные центры планируется открыть в других военных округах России.