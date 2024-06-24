Цивилева заявила о создании социальных центров для военнослужащих

Цивилева заявила о создании социальных центров для военнослужащихОни будут работать при Минобороны
Министерство обороны России запустит военно-социальные центры для действующих военнослужащих. Об этом заявила заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время пленарного заседания медицинского форума «Надежда на технологии».
«Это аналог фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься действующими военнослужащими», – заявила замминистра обороны на заседании. Деятельность фонда «Защитники Отечества», которым руководит Цивилева, направлена на решение проблем демобилизованных граждан, дополнила она.
Военно-социальный центр при МО РФ будет заниматься всеми социальными гарантиями для действующих военнослужащих, пояснила Цивилева «Ведомостям». По ее словам, официальное открытие центра в Москве состоится «буквально на днях». Во время пленарного заседания замминистра обороны также заявила, что данные центры планируется открыть в других военных округах России.
17 июня президент России Владимир Путин утвердил в должности новых заместителей министра обороны. Цивилева после назначения на должность стала курировать взаимодействие между оборонным ведомством и фондом «Защитники Отечества», писала она в своем Telegram-канале. В ее полномочия также вошло решение задач по социальному и жилищному обеспечению военнослужащих.
Путин подписал указ о создании специального государственного фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших 3 апреля 2023 г. Деятельность фонда направлена на решение проблем демобилизованных граждан. «Защитники Отечества» оказывает им психологическую и медицинскую помощь, поддержку в трудоустройстве и т. д.