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Белый дом заявил о контроле США над большей частью запасов нефти Венесуэлы

Ксения Наумчик

США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария на брифинге.

По ее словам, президент США Дональд Трамп заключил «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории».

1 октября Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы. Американский лидер также заявил, что Вашингтон получает значительные объемы венесуэльской нефти, и охарактеризовал отношения с Каракасом как хорошие. 

9 сентября Reuters писал, что США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту. Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.  

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