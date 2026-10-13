Белый дом заявил о контроле США над большей частью запасов нефти Венесуэлы
США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария на брифинге.
По ее словам, президент США Дональд Трамп заключил «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории».
1 октября Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы. Американский лидер также заявил, что Вашингтон получает значительные объемы венесуэльской нефти, и охарактеризовал отношения с Каракасом как хорошие.
9 сентября Reuters писал, что США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту. Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.