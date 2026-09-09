Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 673-0,71%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,68-0,06%RGBITR773,7-0,03%
Главная / Политика /

Reuters: США надеются расширить доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы

Анна Суслова

США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.  

По словам пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс, США и Венесуэла «извлекают выгоду из возобновления сотрудничества между нашими правительствами и новых инвестиций западных компаний в ключевые отрасли промышленности Венесуэлы». Она также подчеркнула, что в настоящий момент нужды в указе нет. По ее данным, действующие законы обеспечивают прочную основу для инвестиций.

Как отмечает Reuters, данный план входит в более широкую стратегию Трампа по усилению влияния США в Латинской Америке и противодействию растущему экономическому присутствию Китая в регионе.

6 сентября сообщалось, что пока контракты с Венесуэлой о контроле над 65 млрд барр. ее нефти и разработке трех месторождений американской Chevron и итальянской Eni вряд ли серьезно увеличат добычу и не угрожают интересам Китая.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её