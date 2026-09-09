Reuters: США надеются расширить доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы

По словам пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс, США и Венесуэла «извлекают выгоду из возобновления сотрудничества между нашими правительствами и новых инвестиций западных компаний в ключевые отрасли промышленности Венесуэлы». Она также подчеркнула, что в настоящий момент нужды в указе нет. По ее данным, действующие законы обеспечивают прочную основу для инвестиций.