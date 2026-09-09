Reuters: США надеются расширить доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы
США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.
По словам пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс, США и Венесуэла «извлекают выгоду из возобновления сотрудничества между нашими правительствами и новых инвестиций западных компаний в ключевые отрасли промышленности Венесуэлы». Она также подчеркнула, что в настоящий момент нужды в указе нет. По ее данным, действующие законы обеспечивают прочную основу для инвестиций.
Как отмечает Reuters, данный план входит в более широкую стратегию Трампа по усилению влияния США в Латинской Америке и противодействию растущему экономическому присутствию Китая в регионе.
6 сентября сообщалось, что пока контракты с Венесуэлой о контроле над 65 млрд барр. ее нефти и разработке трех месторождений американской Chevron и итальянской Eni вряд ли серьезно увеличат добычу и не угрожают интересам Китая.