Эксперты оценили эффект от передела США нефти в Венесуэле

Эксперты оценили эффект от передела США нефти в ВенесуэлеДобыча вырастет, но Пекин, вероятно, потеряет активы и поставки за долг Каракаса
Контракты в рамках сделки президента Дональда Трампа с Венесуэлой о контроле над 65 млрд барр. ее нефти от 31 августа на разработку трех месторождений американской Chevron и итальянской Eni пока вряд ли серьезно увеличат добычу и не угрожают интересам Китая в стране. А вот передача 17 месторождений на 100 лет North American Blue Energy Partners (NABEP) затрагивает его активы, грозит выплатам Каракаса по долгу Пекину и поставкам ему венесуэльской нефти, впрочем, для китайцев эти потери некритичны, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Как следует из релиза американского госдепартамента от 3 сентября (по московскому времени), Chevron объявила об инвестициях в $7 млрд в следующие пять лет ради удвоения добычи до 600 барр./сут. Компания «укрепит свои позиции в поясе Ориноко» и будет разрабатывать участки «Карабобо-1» и «Карабобо-2-Юг-А» через совместное предприятие Petroindependencia. «При себестоимости менее $20 за баррель это обеспечит поставки более доступной нефти на мировой рынок», – говорится в сообщении. В самой Chevron это назвали «поворотным моментом для Венесуэлы».
В свою очередь итальянская Eni и венесуэльская госкомпания PDVSA заключили 25-летний контракт на разработку месторождения «Хунин-5» (около 35 млрд барр. доказанных запасов). Eni становится тут эксклюзивным оператором с целью достижения добычи более 1 млн барр./сут. к 2031 г. Eni возьмет на себя ответственность за техническое, финансовое и коммерческое управление месторождением.
«Эти исторические инвестиции удвоят добычу нефти в Венесуэле менее чем за пять лет, обеспечив рынок обильной и доступной энергией», – считают в госдепе США.
Возвращение международных компаний в Венесуэлу поможет еще больше нарастить ее восстанавливающуюся добычу, как это происходило уже и в иных странах, ориентировочно на пики добычи 30-летней давности Каракас с западной помощью может вернуться к 2035 г., говорит энергетический эксперт Кирилл Родионов. В мае 2026 г. суточная добыча, по словам временного президента страны Делси Родригес, достигла 1,2 млн барр./сутки, в то время как в декабре 2025 г. была 1 млн барр./сутки, а накануне похищения Николаса Мадуро упала до 950 000 барр./сутки. К концу года Родригес пообещала достичь добычи в 1,4 млн барр./сутки – уровня 2018 г. перед началом санкционной волны США.
Но именно эти инвестиции двух компаний – пока не того порядка, которые могли бы резко «вылечить» деградировавшую с 2018 г. нефтедобычу в Венесуэле, там нужны не десятки, а сотни миллиардов долларов, замечает главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Более того, удвоение добычи с нынешней «низкой базы» на полтора миллиона баррелей не является чем-то экстраординарным, добавляет эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
При этом проекты, которые получили в разработку Chevron и Eni, не относятся к китайским, разрабатывавшимся до смены власти с похищенного в январе Николаса Мадуро на временного президента Делси Родригес, отмечает Юшков. Эти компании вряд ли бы рискнули заходить в проекты, выход из которых не был оформлен их китайскими или российскими предшественниками, тем более они с большой осторожностью возвращаются сейчас, отмечает он.
«Ранее Chervon и работал на обозначенном блоке. Российские работали на боке «Хунин-6», хотя остается открытым вопрос, не затронет ли разработка «Хунина-5» недра «Хунина-6». Другое дело, что деятельность Chevron и Eni будет затрагивать венесуэльскую PDVSA, которая ранее имела кредитные договоренности с китайцами под залог нефти, что делает проблему разработки конкретных блоков менее важной. Chevron и Eni не будут обязаны продавать нефть Китаю в счет долга, как обязывалась PDVSA», – говорит Юшков.
Chevron и Eni не главные выгодополучатели сделки Трампа.Таковым является NABEP, «вторая по добыче компания Венесуэлы», говорится в информационном бюллетене Белого дома от 31 августа, посвященном сделке. NABEP ранее принадлежала американскому нефтяному магнату Гарри Сардженту, а сейчас контролируется венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром.
Эта компания, по информации пресс-службы Трампа, получает 17 месторождений в концессию на 100 лет общим объемом в 65 млрд барр. NABEP предоставила госдепартаменту США право закупать по себестоимости гарантированные 20% нефти со всех существующих и будущих месторождений, которые будет эксплуатировать, в том числе для американских стратегических резервов.
Характерно, что власти США имеют право вето на 35% акций компании и назначение любого члена совета директоров, причем каждый из них должен быть американцем. При этом, подчеркивается в заявлении администрации Трампа, большинство из 17 полученных NABEP в концессию месторождений «ранее контролировались или эксплуатировались российскими и китайскими фирмами, либо коррумпированными приспешниками [президентов Венесуэлы] Мадуро и [Уго] Чавеса». «Эти злонамеренные иностранные игроки разграбили ресурсы Венесуэлы в интересах американских противников, таких как Куба, Россия и Китай, и не инвестировали», – говорится в заявлении.
По данным источников Reuters, два проекта эксплуатировались компанией China Concord Resources, которая в 2019 г. попала под санкции США за связь с Ираном. Еще один – Sinopec, а другой – China National Petroleum Corp.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил 1 сентября, что законные права и интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены международным правом и законодательством стран. Министр энергетики США Крис Райт 2 сентября заявил, что Китай не будет предъявлять претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, сообщал Bloomberg. NABEP получает часть китайских проектов в поясе Ориноко, но пока непонятно каких – Трамп и члены его администрации не разъясняют, стоит учитывать их привычку вольно обращаться с фактами, говорит Хейфец. При этом вся легкоизвлекаемая нефть уже добыта, поэтому прогнозы добычи и выгоды от нее пока на совести американского президента, говорит эксперт.
Основные суммы по долгу Венесуэлы Китай уже получил, оставались проценты по нему, которые, по мнению еще прошлых властей в Каракасе, были чрезмерными, отмечает Хейфец. Так, Каракас был должен Пекину $10–15 млрд (при общем внешнем долге в $150–200 млрд) по оценке S&P Global Energy в июне. При этом зависимость от венесуэльской нефти Пекин сильно сократил в последние годы, замечает Хейфец. На 2025 г. доля венесуэльской нефти в импорте КНР составляла 4%. Однако для китайцев эти поставки были высокомаржинальны благодаря скидкам, отмечает Юшков: «Переработка в Китае без выгодной венесуэльской и теперь иранской нефти будет менее эффективна, США лишили Пекин столь выгодных, пусть и не безальтернативных, поставщиков».
В то же время, несмотря на то что в релизе Белого дома анонсируется выплата $200 млрд в виде налогов и роялти властям Венесуэлы, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо 3 сентября поставила под сомнение законность нефтяной сделки, заключенной Трампом и временным президентом Родригес. «Подлинные масштабы сделки остаются неясными – включая то, кто подписывает соглашение, кто предоставит финансирование и гарантии и какую выгоду от нее получит народ Венесуэлы», – заявила Мачадо в видеообращении в соцсети X. Она добавила, что ресурсы принадлежат венесуэльскому народу, а не «нелегитимному режиму» Родригес.
Венесуэльская оппозиция осуждает эту сделку, причем Мачадо – не первая, она, наоборот, удивительно долго молчала, наконец решившись присоединиться, замечает Хейфец. Он поясняет, что национализация нефтяных запасов Венесуэлы произошла далеко не при Уго Чавесе и его последователях, а при Карлосе Андре Пересе еще в 1976 г., после многих лет подготовки.
«По сути дела, для венесуэльской оппозиции сделка Родригес с Трампом – это отход от принципиального вопроса суверенитета страны. Поэтому то, что венесуэльская оппозиция критикует, – логично», – заключил латиноамериканист.