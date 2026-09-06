Эксперты оценили эффект от передела США нефти в Венесуэле

Основные суммы по долгу Венесуэлы Китай уже получил, оставались проценты по нему, которые, по мнению еще прошлых властей в Каракасе, были чрезмерными, отмечает Хейфец. Так, Каракас был должен Пекину $10–15 млрд (при общем внешнем долге в $150–200 млрд) по оценке S&P Global Energy в июне. При этом зависимость от венесуэльской нефти Пекин сильно сократил в последние годы, замечает Хейфец. На 2025 г. доля венесуэльской нефти в импорте КНР составляла 4%. Однако для китайцев эти поставки были высокомаржинальны благодаря скидкам, отмечает Юшков: «Переработка в Китае без выгодной венесуэльской и теперь иранской нефти будет менее эффективна, США лишили Пекин столь выгодных, пусть и не безальтернативных, поставщиков».