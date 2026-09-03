Родина или нефть

Начнем с того, что указанная сделка выглядит как демонстративный возврат на 100 с лишним лет назад, ко временам первых нефтяных концессий, когда ведущие западные державы получали за ломаные гроши доступ к богатейшим природным ресурсам бедных государств. Концессионная система позволяла крупнейшим корпорациям не бороться за каждое конкретное месторождение с другими претендентами, а без всяких аукционов устанавливать контроль над целыми нефтегазовыми провинциями, обеспечивая себе сверхприбыли. Иронии добавляет тот факт, что именно Венесуэла первой сломала этот принцип – 31 декабря 1945 г. пришедшая к власти Революционная правительственная хунта приняла декрет о взимании с иностранных концессионеров единовременного экстраординарного налога. После его уплаты соотношение прибылей государства и нефтяных компаний должно было составить 50 на 50. Впоследствии Венесуэла настойчиво убеждала другие нефтедобывающие страны взять на вооружение этот принцип. Ее пример вдохновил в том числе и арабских шейхов, начавших требовать от корпораций-мейджоров более высокой доли доходов. Тем самым зародилась стратегия, позже названная ресурсным национализмом. И вот теперь южноамериканская страна делает прямо противоположное: создает прецедент возрождения колониальной модели.