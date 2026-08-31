Bloomberg: сделка США по нефтяным месторождениям в Венесуэле может провалиться
Сделка США по разработке нефтяных месторождений в Венесуэле может провалиться, поскольку Белый дом так и не сообщил, откуда возьмет $100 млрд инвестиций для соглашения. Об этом пишет Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается использовать деньги налогоплательщиков для инвестиций в месторождения, но оператор North American Blue Energy Partners, сотрудничающий по сделке, недостаточно большой, чтобы самостоятельно вложить большие деньги.
По данным агентства, разрыв между политической ценностью сделки и ее вероятным влиянием на поставки нефти особенно важен на фоне приближения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.
Соглашение дает американскому президенту победу, о которой он может заявить уже сейчас, однако увеличение производства нефти в Венесуэле потребует многих лет и значительных денежных вложений со стороны США, отмечает издание.
30 августа временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о подписании исторического энергетического соглашения с США сроком на 25 лет. Документ предполагает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с целью увеличения добычи до 1,5 млн баррелей в сутки. Родригес подчеркнула, что Каракас сохраняет полный суверенитет и право собственности на свои природные ресурсы.