Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX152,78+1,26%CNY Бирж.12,76-1,09%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,88+0,41%RGBITR773,02+0,49%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: сделка США по нефтяным месторождениям в Венесуэле может провалиться

Сергей Пахомов

Сделка США по разработке нефтяных месторождений в Венесуэле может провалиться, поскольку Белый дом так и не сообщил, откуда возьмет $100 млрд инвестиций для соглашения. Об этом пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается использовать деньги налогоплательщиков для инвестиций в месторождения, но оператор North American Blue Energy Partners, сотрудничающий по сделке, недостаточно большой, чтобы самостоятельно вложить большие деньги.

По данным агентства, разрыв между политической ценностью сделки и ее вероятным влиянием на поставки нефти особенно важен на фоне приближения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.

Соглашение дает американскому президенту победу, о которой он может заявить уже сейчас, однако увеличение производства нефти в Венесуэле потребует многих лет и значительных денежных вложений со стороны США, отмечает издание.

30 августа временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о подписании исторического энергетического соглашения с США сроком на 25 лет. Документ предполагает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с целью увеличения добычи до 1,5 млн баррелей в сутки. Родригес подчеркнула, что Каракас сохраняет полный суверенитет и право собственности на свои природные ресурсы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь