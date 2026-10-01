Трамп не исключил создание военной базы США в Венесуэле

9 сентября Reuters сообщил, что США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту. Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.