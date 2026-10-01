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Трамп не исключил создание военной базы США в Венесуэле

Татьяна Мозолевская

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы.

«Мы рассматриваем возможность сделать многое. Мы отлично ладим. Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Американский лидер также заявил, что Вашингтон получает значительные объемы венесуэльской нефти и охарактеризовал отношения с Каракасом как хорошие. «Венесуэла получает много денег, как и мы. Мы начнем восполнять наш стратегический резерв за счет венесуэльской нефти по очень низкой цене», – добавил Трамп.

9 сентября Reuters сообщил, что США пытаются получить более широкий доступ к минеральным ресурсам Венесуэлы, в том числе к золоту. Это может открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающий сектор страны и предоставить доступ американским компаниям как к нефти, так и к природным ископаемым, имеющим решающее значение для национальной безопасности. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе подписание соответствующего указа.  

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