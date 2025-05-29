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В Узбекистане мужчину приговорили за участие в спецоперации в рядах «Вагнера»

Ведомости

Янгиюльский городской суд Узбекистана приговорил 50-летнего мужчину к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима за участие в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приговор.

Его обвинили по ч. 1 ст. 154 (наемничество) и ч.1 ст. 276 (незаконное хранение наркотических средств) УК Узбекистана. Максимальное наказание по первой статье подразумевает наказание в виде 10 лет лишения свободы, но суд учел признание вины, раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей, уточняется в материалах.

По данным суда, в сентябре 2022 г. осужденный поехал в Россию с целью заработать. Он решил выступить в ЧВК «Вагнер». Для этого мужчина прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае, после чего отправился в зону спецоперации. Там он был ранен и прошел лечение в госпиталях в Донецке и Москве. В марте 2023 г. он вернулся в Узбекистан, а в феврале его задержала полиция по подозрению в хранении наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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