В Узбекистане мужчину приговорили за участие в спецоперации в рядах «Вагнера»
Янгиюльский городской суд Узбекистана приговорил 50-летнего мужчину к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима за участие в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приговор.
Его обвинили по ч. 1 ст. 154 (наемничество) и ч.1 ст. 276 (незаконное хранение наркотических средств) УК Узбекистана. Максимальное наказание по первой статье подразумевает наказание в виде 10 лет лишения свободы, но суд учел признание вины, раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей, уточняется в материалах.
По данным суда, в сентябре 2022 г. осужденный поехал в Россию с целью заработать. Он решил выступить в ЧВК «Вагнер». Для этого мужчина прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае, после чего отправился в зону спецоперации. Там он был ранен и прошел лечение в госпиталях в Донецке и Москве. В марте 2023 г. он вернулся в Узбекистан, а в феврале его задержала полиция по подозрению в хранении наркотиков.