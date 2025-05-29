В Узбекистане мужчину приговорили за участие в спецоперации в рядах «Вагнера»

По данным суда, в сентябре 2022 г. осужденный поехал в Россию с целью заработать. Он решил выступить в ЧВК «Вагнер». Для этого мужчина прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае, после чего отправился в зону спецоперации. Там он был ранен и прошел лечение в госпиталях в Донецке и Москве. В марте 2023 г. он вернулся в Узбекистан, а в феврале его задержала полиция по подозрению в хранении наркотиков.