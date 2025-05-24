На Украине заочно приговорили главу Дагестана к восьми годам лишения свободы
Глава Дагестана Сергей Меликов заочно осужден на Украине на восемь лет лишения свободы по делу о финансировании действий, совершенных в целях изменения границ республики, сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.
По версии следствия, Меликов поручил создать специальный фонд, который для ведения боевых действия на Украине поставлял российским войскам автомобили, мототехнику, тепловизоры, партии дронов и другое оборудование, говорится в сообщении управления СБУ в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что глава Дагестана также лично доставлял эту помощь на бывшие украинские территории. Кроме того, Меликов утвердил выплаты контрактникам, участвующим в специальной военной операции.
Шевченковский районный суд Черновцов заочно признал российского чиновника виновным по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
В конце апреля суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Приговор стал вторым для Януковича. В январе 2019 г. бывший президент был осужден за госизмену, его приговорили к 13 годам лишения свободы.