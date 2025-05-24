На Украине заочно приговорили главу Дагестана к восьми годам лишения свободы

По версии следствия, Меликов поручил создать специальный фонд, который для ведения боевых действия на Украине поставлял российским войскам автомобили, мототехнику, тепловизоры, партии дронов и другое оборудование, говорится в сообщении управления СБУ в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что глава Дагестана также лично доставлял эту помощь на бывшие украинские территории. Кроме того, Меликов утвердил выплаты контрактникам, участвующим в специальной военной операции.