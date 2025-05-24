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На Украине заочно приговорили главу Дагестана к восьми годам лишения свободы

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов заочно осужден на Украине на восемь лет лишения свободы по делу о финансировании действий, совершенных в целях изменения границ республики, сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.

По версии следствия, Меликов поручил создать специальный фонд, который для ведения боевых действия на Украине поставлял российским войскам автомобили, мототехнику, тепловизоры, партии дронов и другое оборудование, говорится в сообщении управления СБУ в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что глава Дагестана также лично доставлял эту помощь на бывшие украинские территории. Кроме того, Меликов утвердил выплаты контрактникам, участвующим в специальной военной операции.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно признал российского чиновника виновным по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В конце апреля суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Приговор стал вторым для Януковича. В январе 2019 г. бывший президент был осужден за госизмену, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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