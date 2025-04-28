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На Украине экс-президента Януковича заочно приговорили к 15 годам колонии

Ведомости

Подольский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора республики.

Кроме того, бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента республики назначили 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины и дезертирство.

В офисе генпрокурора отметили, что 23 февраля 2014 г. Янукович, якобы действуя в сговоре с бывшим начальником службы безопасности президента и представителями России, незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военных УГО. Потом, находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, Янукович подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивавших его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Военные ВС РФ вывезли бывшего президента из Крыма морским путем, вместе с ним выехали часть работников госохраны, говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора. Подчеркивается также, что фигуранты «скрываются от правосудия».

Приговор стал вторым для Януковича. В январе 2019 г. бывший президент был осужден за госизмену, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Политик обжаловал приговор, но Киевский апелляционный суд в октябре 2020 г. оставил его в силе. Сам Янукович свою вину отрицает. В январе 2023 г. суд в Киеве дал разрешение на заочный арест Януковича по делу евромайдана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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