На Украине экс-президента Януковича заочно приговорили к 15 годам колонии

В офисе генпрокурора отметили, что 23 февраля 2014 г. Янукович, якобы действуя в сговоре с бывшим начальником службы безопасности президента и представителями России, незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военных УГО. Потом, находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, Янукович подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивавших его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Военные ВС РФ вывезли бывшего президента из Крыма морским путем, вместе с ним выехали часть работников госохраны, говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора. Подчеркивается также, что фигуранты «скрываются от правосудия».