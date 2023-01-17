Суд в Киеве дал разрешение на заочный арест Януковича

На Украине против Януковича уже возбуждено несколько дел. В начале октября 2021 г. он был заочно арестован по обвинению в незаконном присвоении резиденции «Межигорье» в Киевской области. В январе 2019 г. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Он обжаловал приговор, который Киевский апелляционный суд в октябре 2020-го оставил в силе. Сам Янукович свою вину отрицает.