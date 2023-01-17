Суд в Киеве дал разрешение на заочный арест Януковича
Суд в Киеве дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу «евромайдана», передает пресс-служба офиса генерального прокурора страны в Telegram-канале. Речь идет о событиях с 18 по 20 февраля 2014 г.
«Расследованием установлено, что бывший президент Украины совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и другими высокопоставленными должностными лицами правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов», — говорится в сообщении.
На Украине против Януковича уже возбуждено несколько дел. В начале октября 2021 г. он был заочно арестован по обвинению в незаконном присвоении резиденции «Межигорье» в Киевской области. В январе 2019 г. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Он обжаловал приговор, который Киевский апелляционный суд в октябре 2020-го оставил в силе. Сам Янукович свою вину отрицает.
В 2021 г. экс-президента заподозрили в создании ОПГ. По версии следствия, ОПГ, в которую помимо Януковича входили чиновники из МВД, Службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины, совершила тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения во время массовых акций протеста в центре Киева в феврале 2014 г.