Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 572,5+1,36%CNY Бирж.12,981+0,4%IMOEX2 185,04-0,1%RTSI791,23-0,38%RGBI113,61-0,22%RGBITR771,78-0,18%
Главная / Политика /

Что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге

Россия и страны Европы взаимно вызвали послов
Ксения Наумчик
Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке у здания Министерства иностранных дел РФ.
Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке у здания Министерства иностранных дел РФ.


/ Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Главное
  • Что произошло в аэропорту Лейпцига
  • Заявления европейских стран
  • Дипломатические последствия и вызовы послов
  • Реакция России и позиция властей

В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло три эпизода с БПЛА. Власти Германии и европейские СМИ заявляли о причастности России к произошедшим инцидентам. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о подготовке совместного с ЕС и НАТО ответа на инцидент.

1 сентября правительство Германии, а следом и страны ЕС, не представив доказательств виновности Москвы в произошедшем, начали предпринимать антироссийские шаги.

«Ведомости» собрали, что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге.

Что произошло в аэропорту Лейпцига

5 августа на территории немецкого аэропорта Лейпциг / Галле обнаружили беспилотник рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор от беспилотника. На найденном дроне криминалисты выявили следы ДНК.

Третий беспилотник нашли на поле в Кабельскетале, непосредственно у западной границы аэропорта 14 августа. Криминалисты также обнаружили рядом остатки вещества, которое предварительно идентифицировали как около 50 г высоковзрывчатого гексогена. Смесь не сдетонировала.

На следующий день после обнаружения двух беспилотников, 6 августа, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником «сценарием гибридной атаки».

12 августа газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что следствие в Германии не исключает, что к инциденту может быть причастна Украина. По одной из версий, Киев стремился дискредитировать Россию.

По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, власти ФРГ подозревают россиянина, имеющего гражданство Латвии, и гражданина Белоруссии

Заявления европейских стран

31 августа Мерц заявил телеканалу ARD, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА. По его словам, в германском кабмине также единогласно отреагировали на инцидент, а расследование обстоятельств практически завершено.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о необходимости сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе. В ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии она также сказала о вызове российского посла в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте сказала, что инцидент с БПЛА в Лейпциге «знаменует собой новую эскалацию на территории ЕС». По ее словам, если бы нападение увенчалось успехом, то могло причинить значительный ущерб и привести к человеческим жертвам. В связи с этим глава ЕК заявила об необходимости усилить антироссийские санкции.

Дипломатические последствия и вызовы послов

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине и закрыло Генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал ужесточения контроля въезда для российских граждан и призвал усилить давление на российский «теневой флот». По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти.

Газета De Telegraaf 2 сентября сообщила, что в Евросоюзе намерены принять новый пакет антироссийских санкций. Планируется внести в черный список около 1600 россиян, которым будет запрещен въезд в ЕС. Также Нидерланды выступят за использование около 200 млн евро замороженных активов России для помощи Украине.

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Владимира Тарабрина. В нидерландском ведомстве инцидент с БПЛА назвали попыткой посеять страх в Европе и подорвать ее военную помощь Украине.

Аналогичную меру предпринял МИД Франции и вызвал временного поверенного в делах России в Париже. МИД Швеции также вызвал посла РФ в Стокгольме Сергея Беляева.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что вызвал российского посла.

Главы МИД Финляндии Элина Валтонен и Чехии Петр Мацинка заявили о намерении вызвать послов России.

Реакция России и позиция властей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 сентября анонсировала ответные меры на действия Германии. Она также заявила, что повод для закрытия Русского дома был придуман, а сам Берлин, по ее словам, «полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей». Захарова отметила, что Русский дом «давно не давал покоя» Германии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день назвал обвинения Германии в отношении России бездоказательными и ведущими к дальнейшей эскалации.

Сам российский президент Владимир Путин резко высказался о решении властей ФРГ. По его словам, Мерц не защищает национальные интересы, а «торгует ими». Российский лидер связал это со сложной внутриполитической ситуацией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ответ на вопрос «Ведомостей» сказал, что своими шагами в отношении России Берлин подверг риску «не только» работу Института Гете и консульства в Санкт-Петербурге.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил ударами по военным объектам в Германии и по Берлину.

2 сентября МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии и заявил, что Россия решительно отвергает надуманные обвинения Берлина из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте