Что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в ЛейпцигеРоссия и страны Европы взаимно вызвали послов
- Что произошло в аэропорту Лейпцига
- Заявления европейских стран
- Дипломатические последствия и вызовы послов
- Реакция России и позиция властей
В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло три эпизода с БПЛА. Власти Германии и европейские СМИ заявляли о причастности России к произошедшим инцидентам. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о подготовке совместного с ЕС и НАТО ответа на инцидент.
1 сентября правительство Германии, а следом и страны ЕС, не представив доказательств виновности Москвы в произошедшем, начали предпринимать антироссийские шаги.
«Ведомости» собрали, что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге.
Что произошло в аэропорту Лейпцига
5 августа на территории немецкого аэропорта Лейпциг / Галле обнаружили беспилотник рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор от беспилотника. На найденном дроне криминалисты выявили следы ДНК.
Третий беспилотник нашли на поле в Кабельскетале, непосредственно у западной границы аэропорта 14 августа. Криминалисты также обнаружили рядом остатки вещества, которое предварительно идентифицировали как около 50 г высоковзрывчатого гексогена. Смесь не сдетонировала.
На следующий день после обнаружения двух беспилотников, 6 августа, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником «сценарием гибридной атаки».
12 августа газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что следствие в Германии не исключает, что к инциденту может быть причастна Украина. По одной из версий, Киев стремился дискредитировать Россию.
По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, власти ФРГ подозревают россиянина, имеющего гражданство Латвии, и гражданина Белоруссии.
Заявления европейских стран
31 августа Мерц заявил телеканалу ARD, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА. По его словам, в германском кабмине также единогласно отреагировали на инцидент, а расследование обстоятельств практически завершено.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о необходимости сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе. В ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии она также сказала о вызове российского посла в Брюсселе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте сказала, что инцидент с БПЛА в Лейпциге «знаменует собой новую эскалацию на территории ЕС». По ее словам, если бы нападение увенчалось успехом, то могло причинить значительный ущерб и привести к человеческим жертвам. В связи с этим глава ЕК заявила об необходимости усилить антироссийские санкции.
Дипломатические последствия и вызовы послов
1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине и закрыло Генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал ужесточения контроля въезда для российских граждан и призвал усилить давление на российский «теневой флот». По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти.
Газета De Telegraaf 2 сентября сообщила, что в Евросоюзе намерены принять новый пакет антироссийских санкций. Планируется внести в черный список около 1600 россиян, которым будет запрещен въезд в ЕС. Также Нидерланды выступят за использование около 200 млн евро замороженных активов России для помощи Украине.
МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Владимира Тарабрина. В нидерландском ведомстве инцидент с БПЛА назвали попыткой посеять страх в Европе и подорвать ее военную помощь Украине.
Аналогичную меру предпринял МИД Франции и вызвал временного поверенного в делах России в Париже. МИД Швеции также вызвал посла РФ в Стокгольме Сергея Беляева.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что вызвал российского посла.
Реакция России и позиция властей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 сентября анонсировала ответные меры на действия Германии. Она также заявила, что повод для закрытия Русского дома был придуман, а сам Берлин, по ее словам, «полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей». Захарова отметила, что Русский дом «давно не давал покоя» Германии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день назвал обвинения Германии в отношении России бездоказательными и ведущими к дальнейшей эскалации.
Сам российский президент Владимир Путин резко высказался о решении властей ФРГ. По его словам, Мерц не защищает национальные интересы, а «торгует ими». Российский лидер связал это со сложной внутриполитической ситуацией.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ответ на вопрос «Ведомостей» сказал, что своими шагами в отношении России Берлин подверг риску «не только» работу Института Гете и консульства в Санкт-Петербурге.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил ударами по военным объектам в Германии и по Берлину.
2 сентября МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии и заявил, что Россия решительно отвергает надуманные обвинения Берлина из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге.