Что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге

5 августа на территории немецкого аэропорта Лейпциг / Галле обнаружили беспилотник рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор от беспилотника. На найденном дроне криминалисты выявили следы ДНК.