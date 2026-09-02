МИД Франции вызвал поверенного в делах РФ из-за БПЛА в Лейпциге

Инцидент с беспилотниками произошел 5 августа. В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом обнаружили БПЛА. Через 20 минут другой беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Воздушное судно было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция ФРГ нашла третий беспилотник в аэропорту.