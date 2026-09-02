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МИД Франции вызвал поверенного в делах РФ из-за БПЛА в Лейпциге

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МИД Франции вызвал временного поверенного в делах России в Париже, сообщило BFM. Ведомство собирается выразить Москве протест из-за инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

«Как всегда, мы не будем закрывать глаза и выразим свое неодобрение и осуждение, сделав необходимые выводы из подобных действий», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он добавил, что Европе придется принять новый пакет антироссийских санкций, чтобы «акт такой серьезности не мог оставаться без последствий». Также планируется внести в черный список 1600 россиян и рассмотреть вопрос о направлении замороженных активов РФ на помощь Украине.

2 сентября поверенного в делах России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов. Министр по делам демократии и развития страны Вопке Хукстра заявил, что вина за крушение дронов в Германии лежит на России, а РФ пытается посеять страх в Европе.

Инцидент с беспилотниками произошел 5 августа. В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом обнаружили БПЛА. Через 20 минут другой беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Воздушное судно было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция ФРГ нашла третий беспилотник в аэропорту.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ФРГ скоординировала действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Они подготовят ответ на ситуацию с беспилотниками. Россия обвинения не признает. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, обвинения в адрес Москвы являются безосновательными.

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