МИД Нидерландов вызвал посла России из-за БПЛА в Лейпциге
МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Владимира Тарабрина после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, сообщила газета De Telegraaf.
Министр по делам демократии и развития страны Вопке Хукстра заявил, что вина за крушение дронов в Германии лежит на России. Он назвал это попыткой посеять страх в Европе и подорвать ее военную помощь Украине.
Как сообщает издание, в Европейском союзе (ЕС) намерены принять новый пакет антироссийских санкций. Планируется внести в черный список около 1600 россиян, которым будет запрещен въезд в ЕС. Также Нидерланды выступят за использование около 200 млн евро замороженных активов России для помощи Украине.
5 августа на территории Лейпцига был обнаружен беспилотник. Он находился рядом с украинским самолетом. Через 20 минут второй БПЛА, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Воздушное судно было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция ФРГ нашла третий беспилотник в аэропорту Лейпцига.
31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена применить ответные меры. Для этого она скоординировала действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Одновременно с этим ФРГ денонсировала договор о деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того, генконсульство РФ в Бонне не будет работать с 18 сентября.
1 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Германии являются бездоказательными и могут привести к дальнейшей эскалации.