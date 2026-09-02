МИД Нидерландов вызвал посла России из-за БПЛА в Лейпциге

31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена применить ответные меры. Для этого она скоординировала действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Одновременно с этим ФРГ денонсировала договор о деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того, генконсульство РФ в Бонне не будет работать с 18 сентября.