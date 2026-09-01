Песков назвал обвинения Германии в адрес России бездоказательными

Песков назвал обвинения Германии в адрес России бездоказательнымиПресс-секретарь президента отметил, что Берлин идет по пути эскалации
Обвинения Германии в отношении России после происшествия в Лейпциге бездоказательны и ведут к дальнейшей эскалации. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было», – подчеркнул представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). Он также дополнил, что ФРГ продолжает идти по пути эскалации в отношениях.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что власти Германии денонсировали договор о деятельности «Русского дома» в Берлине. В дополнение к этому 18 сентября будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне. Вадефуль также отметил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для российских граждан. По его словам, ФРГ пролоббирует новые санкции ЕС, направленные против представителей правительства РФ.
31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия согласовала действия со странами Евросоюза и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.
5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж увидел объект размером около 30 см, после чего воздушное судно ушло на второй круг и было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий дрон после происшествия в Лейпциге.