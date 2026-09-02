Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,979+0,38%MGTS1 534-1,54%VEON-RX57,2-1,38%IMOEX2 173,23-0,64%RTSI789,16-0,64%RGBI113,64-0,19%RGBITR772,01-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

SZ: Германия установила личности подозреваемых по делу БПЛА в Лейпциге

Сергей Пахомов
Sebastian Willnow / TASS
Sebastian Willnow / TASS

Власти ФРГ установили личности двух подозреваемых по делу с беспилотниками в Лейпциге. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, одним из причастных к происшествию является россиянин, имеющий гражданство Латвии, а вторым – гражданин Белоруссии. Собеседник газеты уточнил, что первый якобы въехал в июле в Германию, а за несколько дней до инцидента покинул страну. По словам источника, правительство ФРГ уверено, что он имеет связь с российскими спецслужбами.

Второго подозреваемого следователи установили по ДНК, которое осталось на одном из дронов. Как считают правоохранители, он прибыл в Германию по итальянской туристической визе, которую выдали в Минске. Следствие относится со скепсисом к идее, что кого-то из подозреваемых можно будет задержать, поскольку никто из них может больше не посетить ФРГ.

1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности Русского дома в Берлине из-за происшествия с БПЛА в Лейпциге. Кроме того, 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне.

Президент России Владимир Путин объяснил обвинения Германии внутриполитической ситуацией в стране. Также он обвинил канцлера Фридриха Мерца в том, что он не защищает национальные интересы, а «торгует ими».

5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её