SZ: Германия установила личности подозреваемых по делу БПЛА в Лейпциге
Власти ФРГ установили личности двух подозреваемых по делу с беспилотниками в Лейпциге. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, одним из причастных к происшествию является россиянин, имеющий гражданство Латвии, а вторым – гражданин Белоруссии. Собеседник газеты уточнил, что первый якобы въехал в июле в Германию, а за несколько дней до инцидента покинул страну. По словам источника, правительство ФРГ уверено, что он имеет связь с российскими спецслужбами.
Второго подозреваемого следователи установили по ДНК, которое осталось на одном из дронов. Как считают правоохранители, он прибыл в Германию по итальянской туристической визе, которую выдали в Минске. Следствие относится со скепсисом к идее, что кого-то из подозреваемых можно будет задержать, поскольку никто из них может больше не посетить ФРГ.
1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности Русского дома в Берлине из-за происшествия с БПЛА в Лейпциге. Кроме того, 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне.
Президент России Владимир Путин объяснил обвинения Германии внутриполитической ситуацией в стране. Также он обвинил канцлера Фридриха Мерца в том, что он не защищает национальные интересы, а «торгует ими».
5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку.