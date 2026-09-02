SZ: Германия установила личности подозреваемых по делу БПЛА в Лейпциге

Второго подозреваемого следователи установили по ДНК, которое осталось на одном из дронов. Как считают правоохранители, он прибыл в Германию по итальянской туристической визе, которую выдали в Минске. Следствие относится со скепсисом к идее, что кого-то из подозреваемых можно будет задержать, поскольку никто из них может больше не посетить ФРГ.