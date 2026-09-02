Грушко: Берлин поставил под угрозу не только работу консульства в Петербурге

1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности «Русского дома» в Берлине. Кроме того, 18 сентября будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне. Вадефуль добавил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для россиян. По его словам, ФРГ пролоббирует новые санкции ЕС, направленные против представителей правительства РФ. До этого, 31 августа, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия согласовала действия со странами Евросоюза и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. После этого Генконсульство РФ в Бонне объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам до 18 сентября 2026 г. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии.