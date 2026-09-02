Грушко: Берлин поставил под угрозу не только работу консульства в Петербурге
Своими шагами в отношении России Берлин подверг риску «не только» работу Института Гете и консульства в Санкт-Петербурге. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«И не только», – подчеркнул Грушко.
1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности «Русского дома» в Берлине. Кроме того, 18 сентября будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне. Вадефуль добавил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для россиян. По его словам, ФРГ пролоббирует новые санкции ЕС, направленные против представителей правительства РФ. До этого, 31 августа, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия согласовала действия со странами Евросоюза и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. После этого Генконсульство РФ в Бонне объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам до 18 сентября 2026 г. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии.
5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж увидел объект размером примерно 30 см, после чего воздушное судно ушло на второй круг и было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий дрон после происшествия в Лейпциге.