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Генконсульство РФ в Бонне прекращает прием заявителей

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генконсульство РФ в Бонне объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Об этом консульство написало в Telegram-канале.

«В связи с решением правительства ФРГ о закрытии до 18 сентября 2026 г. Генконсульства России в Бонне прием заявителей по всем консульским вопросам отменяется», – говорится в сообщении.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что генконсульство РФ в Бонне будет закрыто 18 сентября. Он также заявил, что власти страны ужесточат контроль над въездом для россиян и в настоящее время оказывают давление на российский «теневой флот». По его словам, Германия будет лоббировать новые санкции против российской власти. Также Германия денонсировала договор о деятельности «Русского дома» в Берлине.

Такие шаги ФРГ последовали за обвинениями в том, что Россия якобы причастна к инциденту в аэропорту Лейпцига. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения бездоказательными.

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