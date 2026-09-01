Генконсульство РФ в Бонне прекращает прием заявителей
Генконсульство РФ в Бонне объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Об этом консульство написало в Telegram-канале.
«В связи с решением правительства ФРГ о закрытии до 18 сентября 2026 г. Генконсульства России в Бонне прием заявителей по всем консульским вопросам отменяется», – говорится в сообщении.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что генконсульство РФ в Бонне будет закрыто 18 сентября. Он также заявил, что власти страны ужесточат контроль над въездом для россиян и в настоящее время оказывают давление на российский «теневой флот». По его словам, Германия будет лоббировать новые санкции против российской власти. Также Германия денонсировала договор о деятельности «Русского дома» в Берлине.
Такие шаги ФРГ последовали за обвинениями в том, что Россия якобы причастна к инциденту в аэропорту Лейпцига. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения бездоказательными.