МИД России вызвал временного поверенного в делах ГерманииЭто произошло на следующий день после закрытия генконсульства РФ в Бонне
МИД России вызывал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке, передает «РИА Новости».
Финке вызывали на фоне «антироссийских действий и заявлений властей Германии».
Речь идет о закрытии генкосульства России в немецком Бонне после обвинения в якобы причастности российских госструктур к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Среди других ограничений, который намерен наложить Берлин, – прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 г., что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в столице ФРГ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответ на закрытие генконсульства в Бонне будет «жестким». Подробности возможного ответа российской стороны пока не раскрывались. Президент Владимир Путин связал эти обвинения со сложной внутриполитической ситуацией в самой Германии. По его мнению, канцлер Фридрих Мерц не защищает национальные интересы, а «торгует ими».