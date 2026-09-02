МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии

Речь идет о закрытии генкосульства России в немецком Бонне после обвинения в якобы причастности российских госструктур к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Среди других ограничений, который намерен наложить Берлин, – прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 г., что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в столице ФРГ.