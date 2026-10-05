Say Agency объяснило срыв концертов Уэста
Срыв концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге произошел из-за «понятийных отношений, которые приняты в индустрии». Об этом РБК сообщила Анна Субчева, гендиректор агентства Say Agency, которое занималось организацией мероприятия.
Она уточнила, что у агентства не было договора аренды с «Газпром ареной», когда делался анонс концерта. По ее словам, это нормальная практика, но Say Agency оказалось юридически беззащитным.
«И это наши проблемы. Мы рассуждали так: мы же доверяем, мы имеем гарантийное письмо», – отметила Субчева.
Глава агентства также заявила, что концертная площадка прислала письмо, согласно которому до 28 августа должен быть заключен договор аренды, а с 14 августа Say Agency может анонсировать мероприятие и начать продажу билетов. Субчева подчеркнула, что письмо было оформлено «с подписью, печатью» и официально получено через систему документооборота «Газпром арены».
4 октября стало известно, что судебные приставы наложили арест на денежные средства агентства Say Agency. Сумма взыскания составляет 115 500 руб. Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Самары.
30 сентября Say Agency заявило, что концерты Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром арене» не состоятся. По словам организаторов, зрители смогут вернуть средства за билеты с 12 октября. Правила и условия возврата планируется опубликовать позже, уточнило агентство.