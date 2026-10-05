Say Agency объяснило срыв концертов Уэста

Глава агентства также заявила, что концертная площадка прислала письмо, согласно которому до 28 августа должен быть заключен договор аренды, а с 14 августа Say Agency может анонсировать мероприятие и начать продажу билетов. Субчева подчеркнула, что письмо было оформлено «с подписью, печатью» и официально получено через систему документооборота «Газпром арены».