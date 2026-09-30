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Организаторы подтвердили отмену концертов Канье Уэста в Петербурге

Наталья Захарова
RAMON VAN FLYMEN / TASS
RAMON VAN FLYMEN / TASS

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене» не состоятся, сообщило агентство Say Agency в Telegram.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах», – написали организаторы.

По их словам, возможность возврата средств откроется 12 октября. Об условиях возврата агентство сообщит позже. Say Agency заявило, что остается на связи и продолжает работать.

На агентство подали шесть исков суммарно на 1,4 млн руб. Самый большой иск подал москвич. Он покупал четыре билета на концерт рэпера за 640 000 руб., а также заплатил комиссию за них в размере 64 000 руб. Истец требует взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 000 руб. компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.

Об отмене концертов сообщил РБК 29 сентября. В ходе подготовки концертов мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. После обращения городской администрации в Москву возникли претензии как к организации выступлений, так и к самому исполнителю. Источники издания утверждают, что Say Agency и «Газпром Арена» анонсировали концерты и начали продажу билетов, не уведомив городские власти. Впоследствии площадка заявила, что договора с агентством нет и проведение концерта невозможно.

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