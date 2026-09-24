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На организаторов концерта Канье Уэста подали шесть исков на 1,4 млн рублей

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency столкнулись с исками на 1,4 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные данные.

Всего зарегистрировано шесть исков: три иска – в Москве, еще два – в Петербурге, один – в Воронеже.

Самый большой иск подал москвич. Он покупал четыре билета на концерт рэпера за 640 000 руб., а также заплатил комиссию за них в размере 64 000 руб. Истец требует взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 000 руб. компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.

В судебный участок Бабушкинского района столицы поступил иск на 160 000 руб. Истец просит вернуть 88 000 руб. за два билета на концерт, а также стоимость билетов на поезд и брони номера в гостинице и 30 000 руб. компенсации морального вреда.

22 сентября организаторы концерта Уэста пообещали вернуть деньги при отмене события. В Say Agency пояснили, что некоторые аспекты организации концерта зависят не только от компании и она не может напрямую повлиять на них.

Два выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября на петербургской «Газпром арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром ареной». В середине сентября с сайта тура Канье Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.

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