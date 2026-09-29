РБК узнал, почему отменили концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

По данным РБК, в ходе подготовки концертов мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. После обращения городской администрации в Москву возникли претензии как к организации выступлений, так и к самому исполнителю. Источники издания утверждают, что Say Agency и «Газпром Арена» анонсировали концерты и начали продажу билетов, не уведомив городские власти. Впоследствии площадка заявила, что договора с агентством нет и проведение концерта невозможно.