РБК узнал, почему отменили концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге
Концерт американского рэпера Канье Уэста в России был отменен, пишет РБК со ссылкой на источники.
«Договоренности не были достигнуты», – пояснил источник издания, близкий к администрации Санкт-Петербурга. Другой источник допустил, что официально речь может пойти о переносе мероприятия.
По данным РБК, в ходе подготовки концертов мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. После обращения городской администрации в Москву возникли претензии как к организации выступлений, так и к самому исполнителю. Источники издания утверждают, что Say Agency и «Газпром Арена» анонсировали концерты и начали продажу билетов, не уведомив городские власти. Впоследствии площадка заявила, что договора с агентством нет и проведение концерта невозможно.
Кроме того, по словам федерального чиновника, против проведения концертов выступили представители силового блока. В качестве основного аргумента они указывали на прежние высказывания Уэста об Адольфе Гитлере и использование запрещенной символики.
24 сентября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Организаторы концерта Say Agency столкнулись с исками на 1,4 млн руб.
Два выступления рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на петербургской «Газпром Арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром Ареной». В середине сентября с сайта тура Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.
28 сентября турецкая компания ILS Vision выпустила анонс, согласно которому выступление рэпера может состояться в Москве 10 июля 2027 г.