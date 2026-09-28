Канье Уэст может выступить в Москве в июле 2027 года
Выступление рэпера Канье Уэста может состояться в Москве 10 июля 2027 г. Это следует из предварительного анонса турецкой компании ILS Vision, которая прежде организовала концерт артиста в Стамбуле.
Концерты Уэста также планируются в Рио-де-Жанейро в феврале и Мюнхене в июле. Отмечается, что города и даты выступлений могут измениться в зависимости от окончательных договоренностей с артистами, наличия площадок и разрешений регулирующих органов.
24 сентября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Организаторы концерта Say Agency столкнулись с исками на 1,4 млн руб.
Два выступления рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на петербургской «Газпром арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром ареной». В середине сентября с сайта тура Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.