Канье Уэст может выступить в Москве в июле 2027 года

Два выступления рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на петербургской «Газпром арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром ареной». В середине сентября с сайта тура Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.