Захарова: Канье Уэст не извинился за поддержку нацизма перед жителями России

«Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут, в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).