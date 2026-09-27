Захарова: Канье Уэст не извинился за поддержку нацизма перед жителями России
Американский рэпер Канье Уэст не извинился за поддержку нацизма перед русскими, белорусами и представителями других национальностей, живущими в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут, в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Представитель МИДа напомнила, что 8 мая 2025 г., накануне годовщины Победы над нацистской Германией, Уэст выпустил композицию, в которой звучали слова в поддержку Адольфа Гитлера. В конце клипа также была использована аудиозапись выступления Гитлера 1930-х гг.
По словам Захаровой, известие о возможном выступлении Уэста в Санкт-Петербурге вызвало негативную реакцию у переживших блокаду Ленинграда.
24 сентября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Организаторы концерта Say Agency столкнулись с исками на 1,4 млн руб.
Два выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября на петербургской «Газпром арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром ареной». В середине сентября с сайта тура Канье Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.