Объединитель Уэст

Разумеется, на это можно возразить, что даже в нашей ситуации люди потратили большие суммы и приобрели билеты, а сам концерт оказался бы экономически выгоден городу его проведения. Спорить с наличием спроса не надо, но конкретно в нынешнем случае, когда есть четкий сигнал, такие аргументы уходят на второй план.