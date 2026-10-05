Объединитель Уэст

Объединитель УэстПочему отмена его концерта – хороший сигнал
Американский артист Канье Уэст, концерт которого не состоялся в Санкт-Петербурге этим летом, неожиданно для него самого объединяет Россию и Запад. Звучит парадоксально, но это факт: отказ дать разрешение на проведение этого мероприятия в одной из двух столиц доказывает сохранение общего культурно-исторического контекста для граждан России и европейских стран, где антисемитские высказывания и заигрывание с идеологией нацизма неприемлемы.
Можно сколько угодно говорить про биполярное расстройство Уэста и его желание «словить хайп» радикальными высказываниями, но так получилось, что большинство населения европейских стран, включая Россию, негативно воспринимают такие действия даже от знаменитых и успешных деятелей искусства. И подтверждают это не только высказывания различных публичных и официальных лиц из этих стран.
Например, в России по этому поводу высказалась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, подчеркнувшая недопустимость концертов Уэста. «Он пел песни про Гитлера, он продавал мерч <...> со свастикой и с другими закодированными символами, связанными с нацизмом, т. е. прямо с Третьим рейхом. Он зиговал. Ну как он может выступать в нашей стране?»
Другим подтверждением единого мнения по этому поводу остается длинный список европейских стран, отменивших такие же мероприятия у себя: Великобритания, Чехия, Польша, Италия и Франция. В самих США Уэст сталкивается со значительными сложностями при организации гастролей, включая аренду площадей и согласование дат проведения концертов.
Разумеется, на это можно возразить, что даже в нашей ситуации люди потратили большие суммы и приобрели билеты, а сам концерт оказался бы экономически выгоден городу его проведения. Спорить с наличием спроса не надо, но конкретно в нынешнем случае, когда есть четкий сигнал, такие аргументы уходят на второй план.
Все еще сохранившийся общий культурный контекст – одна часть истории. Другая касается необходимости для нас самих лучше разбираться в иностранных гостях (взять того же популярного Эррола Маска, с которым давно не общается сын). Иногда лучше не приглашать никого, чем приглашать «токсичных» спикеров или деятелей культуры.
«Он пел песни про Гитлера, он продавал мерч, т. е. сувенирную различную продукцию от своей компании, от своего имени, со свастикой и с другими закодированными символами, связанными с нацизмом, т. е. прямо с Третьим рейхом. Он зиговал. Ну как он может выступать в нашей стране?»