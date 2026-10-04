Приставы арестовали больше 115 000 рублей организаторов концерта Канье Уэста
Судебные приставы наложили арест на денежные средства агентства Say Agency, которое выступало организатором концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом свидетельствуют данные из банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Сумма взыскания составляет 115 500 руб. Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Самары.
30 сентября Say Agency заявило, что концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене» не состоятся. По словам организаторов, зрители смогут вернуть средства за билеты с 12 октября. Правила и условия возврата планируется опубликовать позже, уточнило агентство. Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, комментируя ситуацию, назвал ее коммерческим вопросом.
24 сентября стало известно, что на агентство подали шесть исков суммарно на 1,4 млн руб. Самый большой иск подал москвич. Он покупал четыре билета на концерт рэпера за 640 000 руб., а также заплатил комиссию за них в размере 64 000 руб. Истец требует взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 000 руб. компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.
Два выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября на петербургской «Газпром Арене». После старта продаж билетов площадка заявила, что не согласовала проведение мероприятий. Say Agency не согласилось с этим, заявив, что организация продаж билетов была согласована с «Газпром Ареной». В середине сентября с сайта тура Канье Уэста пропал анонс концертов в Петербурге.