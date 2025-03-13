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Банк России готов разрешить отдельным инвесторам покупать криптовалюту

Инициативу поддержали на рынке, но некоторые считают ее «мертворожденной»
Екатерина Литова
Мария Викулова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России предложил на три года создать экспериментальный правовой режим (ЭПР), в котором ограниченный круг российских инвесторов сможет покупать и продавать криптовалюту.

Совершать сделки в ЭПР смогут только инвесторы, которых ЦБ именует «особо квалифицированные». Этот статус планируется присвоить гражданам, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за прошлый год составил более 50 млн руб. Также участниками эксперимента смогут стать квалифицированные инвесторы-юрлица, а для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, Банк России установит дополнительные требования.

Так как ЦБ не считает криптовалюты платежным средством, он предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета. Какую – не уточняется. Возможность, хоть и опосредованно, купить криптовалюту будет и у «обычных» квалифицированных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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