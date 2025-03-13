Банк России готов разрешить отдельным инвесторам покупать криптовалюту

Банк России готов разрешить отдельным инвесторам покупать криптовалютуИнициативу поддержали на рынке, но некоторые считают ее «мертворожденной»
Банк России предложил на три года создать экспериментальный правовой режим (ЭПР), в котором ограниченный круг российских инвесторов сможет покупать и продавать криптовалюту.
Совершать сделки в ЭПР смогут только инвесторы, которых ЦБ именует «особо квалифицированные». Этот статус планируется присвоить гражданам, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за прошлый год составил более 50 млн руб. Также участниками эксперимента смогут стать квалифицированные инвесторы-юрлица, а для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, Банк России установит дополнительные требования.
Так как ЦБ не считает криптовалюты платежным средством, он предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета. Какую – не уточняется. Возможность, хоть и опосредованно, купить криптовалюту будет и у «обычных» квалифицированных инвесторов.