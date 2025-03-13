Банк России готов разрешить отдельным инвесторам покупать криптовалюту

Так как ЦБ не считает криптовалюты платежным средством, он предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета. Какую – не уточняется. Возможность, хоть и опосредованно, купить криптовалюту будет и у «обычных» квалифицированных инвесторов.