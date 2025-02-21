Бизнес предлагает разрешить использовать криптовалюты профучастникам и «квалам»

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам можно позволить использовать криптовалюты. Об этом говорится в проекте резолюции участников Финансового форума, который прошел 18 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» ознакомились с документом. Участники форума предлагают властям полноценно внедрить стейблкойны (криптовалюты, стоимость которых привязана к определенному активу) во внешнеэкономические расчеты и как можно скорее завершить формирование ключевых элементов эффективной работы рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из проекта резолюции.