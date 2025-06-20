МВД предупредило о вовлечении в теневой бизнес при покупке криптовалюты

17 июня депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт и передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. В случае если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, он может лишиться свободы на срок до трех лет.