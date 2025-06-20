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МВД предупредило о вовлечении в теневой бизнес при покупке криптовалюты

Ведомости

Теневой бизнес стал вовлекать обычных людей в преступные схемы через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, организаторы создают иллюзию легитимных операций и полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. Это может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной схемы.

В МВД призвали избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и Банка России и отказываться от «прямых» переводов. Там напомнили, что легальные сервисы не просят переводить деньги физическим лицам. Рекомендуется также контролировать источники платежей.

17 июня депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт и передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. В случае если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, он может лишиться свободы на срок до трех лет.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов говорил, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн российских граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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