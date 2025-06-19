МВД: фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян
Фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн граждан России. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии ПМЭФа.
«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников – мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», – сказал он (цитата по «Финмаркету»).
Дропперы – лица, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях.
17 июня Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронные средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Также в случае, если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.
МВД 16 июня сообщило, что мошенники начали использовать новую схему вовлечения граждан Белоруссии в дропперство. По данным ведомства, гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. Заявляется, что жертве нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража». На самом деле карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. Человек, оформивший карту, будет нести ответственность.