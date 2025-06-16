МВД сообщило о новой схеме вовлечения в дропперство

По данным ведомства, гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. В постах в Telegram и соцсетях им обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Жертве нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража».