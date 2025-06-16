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МВД сообщило о новой схеме вовлечения в дропперство

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему вовлечения граждан Белоруссии в дропперство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. В постах в Telegram и соцсетях им обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Жертве нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража».

На самом деле карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. При этом человек, который оформил карту, будет нести ответственность.

9 июня комитет Госдумы по госстроительству 9 июня одобрил ко второму чтению три законопроекта, которые связаны с дропперами. Поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что принять законопроекты, обязывающие открывать счета подростками 14–18 лет с согласия родителей и вводящие наказание за незаконную передачу другим гражданам электронных средств платежей, планируется на следующей неделе.

С 15 мая дропперам, внесенным в реестр Банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Финансовые организации также не могут выдавать им электронные средства платежа. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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