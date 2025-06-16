МВД сообщило о новой схеме вовлечения в дропперство
Мошенники начали использовать новую схему вовлечения граждан Белоруссии в дропперство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. В постах в Telegram и соцсетях им обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Жертве нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража».
На самом деле карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. При этом человек, который оформил карту, будет нести ответственность.
9 июня комитет Госдумы по госстроительству 9 июня одобрил ко второму чтению три законопроекта, которые связаны с дропперами. Поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что принять законопроекты, обязывающие открывать счета подростками 14–18 лет с согласия родителей и вводящие наказание за незаконную передачу другим гражданам электронных средств платежей, планируется на следующей неделе.
С 15 мая дропперам, внесенным в реестр Банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Финансовые организации также не могут выдавать им электронные средства платежа. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний.