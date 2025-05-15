Дропперам ограничили объем переводов

Дропперы по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций. Сведения о них вместе с данными об использованных платежных средствах от банков и правоохранительных органов ЦБ собирает в специальную базу. Кредитные организации по закону уже были обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если сведения о мошенничестве поступили от правоохранительных органов. Если информация попала в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать таких клиентов. А с 15 мая в случае, когда банк не воспользовался своим правом на блокировку карты, он должен ввести лимит по объему операций.