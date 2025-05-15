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Дропперам ограничили объем переводов

Но эксперты сомневаются в эффективности этой меры
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дропперам, попавшим в базу Центробанка, с 15 мая ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Также банки не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Такие поправки в закон о национальной платежной системе президент Владимир Путин подписал еще 13 февраля.

Дропперы по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций. Сведения о них вместе с данными об использованных платежных средствах от банков и правоохранительных органов ЦБ собирает в специальную базу. Кредитные организации по закону уже были обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если сведения о мошенничестве поступили от правоохранительных органов. Если информация попала в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать таких клиентов. А с 15 мая в случае, когда банк не воспользовался своим правом на блокировку карты, он должен ввести лимит по объему операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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