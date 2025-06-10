Наказание для дропперов до шести лет тюрьмы примут на следующей неделе

Наказание для дропперов до шести лет тюрьмы примут на следующей неделеКомитет Госдумы одобрил поправки, предполагающие штрафы и сроки для тех, кто передает или продает свои банковские карты мошенникам
Комитет Госдумы по госстроительству 9 июня одобрил ко второму чтению три законопроекта, связанных с дропперами. Поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (ГК, УК и УПК). Принять законопроекты, которые обязуют открывать счета подростками 14–18 лет с согласия родителей и вводят наказание за незаконную передачу другим гражданам электронных средств платежей, планируется на следующей неделе, сказал председатель комитета Павел Крашенинников.
Авторами первого законопроекта стали единороссы Наталья Костенко и Сергей Неверов. Ко второму чтению он по смыслу практически не изменился. Но теперь подростки вправе открыть банковский счет с согласия родителей, усыновителей или попечителей, за исключением случаев, когда они приобрели дееспособность в полном объеме. Кроме того, в ГК появляется норма, что банковский счет может быть открыт по заявлению подростка только с согласия родителей.
В УК вносятся правительственные поправки. Они предполагают, что передача личной банковской карты из корыстной заинтересованности будет наказываться штрафом от 100 000 до 300 000 руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами или ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Такое же наказание будет для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в его интересах.
За приобретение или продажу карты теми, кто не является клиентом банка, предусмотрены штрафы от 300 000 до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб. Осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков наказывается принудительными работами до пяти лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб.
В примечании к законопроекту прописано, что если человек впервые передал свои карты другому лицу или совершил незаконные операции по указанию другого лица, то он будет освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию дела, расследованию и добровольно сообщил информацию о лицах, совершивших другие преступления с использованием банковских карт.
Также изменения вносятся и в УПК. Следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток для последующего решения вопроса о наложении ареста на них.
В пояснительной записке к поправкам в УК о дропперах говорилось, что ежегодно фиксируется высокое число дистанционных хищений средств, а Банк России указывает на увеличение подозрительных операций без согласия клиента. По существующим статьям УК (ст. 158, 159, 159.3, 159.6) в 2024 г. было зарегистрировано более 485 000 преступлений. Сумма ущерба в делах о «дистанционных хищениях» (из числа оконченных и приостановленных дел) составляла 197,5 млрд руб.
По данным Банка России, в 2024 г. объем операций без добровольного согласия клиентов составил 119 млн на общую сумму 27,5 млрд руб. Совершению такой деятельности способствует вовлечение в «преступную цепочку» держателей электронных платежных средств (дропперов), которые открывают карты, электронные кошельки и счета на свое имя для последующей продажи их третьим лицам. Услуги дропперов стоят от 15 000 до 30 000 руб.
Проблема дропперов захватывает много уголовно-правовых сфер – от телефонного мошенничества до уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных активов через криптовалюту, говорит советник юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Олег Ткаченко. «Предлагаемые сейчас составы не предназначены для борьбы с дропперами, т. е. теми, кто помогает обналичивать средства, нажитые преступным путем, в том числе путем передачи своих платежных карт иным лицам. На практике дропперов пытаются привлекать как соучастников за мошенничество или иные преступления», – поясняет он суть поправок.
По его мнению, это вызывает вопросы, связанные с подтверждением их причастности к основным преступлениям, осведомленности о преступных намерениях организаторов и исполнителей таких преступлений. Поэтому пока сложно оценить, помогут ли такие меры в борьбе с дропперами, говорит Ткаченко. «Новые санкции направлены в том числе на профилактику подобных преступлений. Также санкции могут быть серьезным сдерживающим фактором для тех, кто пользуется услугами дропперов. Например, исходя из текста законопроекта за каждую операцию, совершенную с помощью банковской карты дроппера, может грозить до шести лет лишения свободы», – отмечает он.
«Проблема дропперов очень велика. Они фактически руки и ноги телефонных мошенников. Исключение этого звена преступных действий существенно усложнило бы и исключило в какой-то части определенный объем преступлений», – говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, наличие ответственности имеет сдерживающий и профилактический эффект.