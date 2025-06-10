Наказание для дропперов до шести лет тюрьмы примут на следующей неделе

За приобретение или продажу карты теми, кто не является клиентом банка, предусмотрены штрафы от 300 000 до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб. Осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков наказывается принудительными работами до пяти лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб.