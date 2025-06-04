Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов

Ведомости

Банк России советует финансовым организациям тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний. Новые рекомендации дополняют существующий инструментарий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ обратили внимание, что теневой бизнес, включая онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцев, применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на так называемые технические компании. Банкам рекомендовано:

  • Проводить анализ переводов между корпоративными картами технических фирм и картами физлиц.

  • Осуществлять онлайн-мониторинг транзакций клиентов для оперативного выявления дропперов и технических компаний.

  • Проверять наличие у клиентов контрагентов, ранее переводивших средства дропперам.

При выявлении рисков кредитная организация вправе установить лимиты на определенные операции по переводу средств в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.

27 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов. Документ предполагает, что к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе похищенных денег через электронные средства платежа. Им будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

С 15 мая дропперам, включенным в реестр ЦБ, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных