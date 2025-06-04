ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов
Банк России советует финансовым организациям тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний. Новые рекомендации дополняют существующий инструментарий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ обратили внимание, что теневой бизнес, включая онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцев, применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на так называемые технические компании. Банкам рекомендовано:
Проводить анализ переводов между корпоративными картами технических фирм и картами физлиц.
Осуществлять онлайн-мониторинг транзакций клиентов для оперативного выявления дропперов и технических компаний.
Проверять наличие у клиентов контрагентов, ранее переводивших средства дропперам.
При выявлении рисков кредитная организация вправе установить лимиты на определенные операции по переводу средств в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.
27 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов. Документ предполагает, что к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе похищенных денег через электронные средства платежа. Им будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
С 15 мая дропперам, включенным в реестр ЦБ, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа.