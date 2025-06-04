ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов

27 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов. Документ предполагает, что к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе похищенных денег через электронные средства платежа. Им будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.