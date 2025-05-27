ГД приняла в первом чтении проект об уголовной ответственности для дропперов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для дропперов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Инициатива предусматривает дополнение ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных денег. За совершение преступлений будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных средств через цепочку соучастников и позволят более эффективно защищать россиян и их сбережения.
С 15 мая дропперам, которые включены в базу Центрального банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Кроме того, банки не смогут выдавать им электронные средства платежа. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент России Владимир Путин 13 февраля.
Дропперы по своему желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для операций мошенников. Сведения о них вместе с информацией об использованных платежных средствах от банков и правоохранителей ЦБ собирает в базу. Финансовые организации по закону обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если правоохранительные органы заявили о мошенничестве. Если данные попали в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать клиентов. С 15 мая в случае, когда кредитная организация не воспользовалась правом на блокировку карты, она должна ввести лимит по объему операций.