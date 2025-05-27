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ГД приняла в первом чтении проект об уголовной ответственности для дропперов

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для дропперов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает дополнение ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных денег. За совершение преступлений будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных средств через цепочку соучастников и позволят более эффективно защищать россиян и их сбережения.

С 15 мая дропперам, которые включены в базу Центрального банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Кроме того, банки не смогут выдавать им электронные средства платежа. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент России Владимир Путин 13 февраля.

Дропперы по своему желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для операций мошенников. Сведения о них вместе с информацией об использованных платежных средствах от банков и правоохранителей ЦБ собирает в базу. Финансовые организации по закону обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если правоохранительные органы заявили о мошенничестве. Если данные попали в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать клиентов. С 15 мая в случае, когда кредитная организация не воспользовалась правом на блокировку карты, она должна ввести лимит по объему операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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