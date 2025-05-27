ГД приняла в первом чтении проект об уголовной ответственности для дропперов

Дропперы по своему желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для операций мошенников. Сведения о них вместе с информацией об использованных платежных средствах от банков и правоохранителей ЦБ собирает в базу. Финансовые организации по закону обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если правоохранительные органы заявили о мошенничестве. Если данные попали в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать клиентов. С 15 мая в случае, когда кредитная организация не воспользовалась правом на блокировку карты, она должна ввести лимит по объему операций.